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Cтул полубарный Thomas, бархат зелёный - фото 1Cтул полубарный Thomas, бархат зелёный - фото 2

Cтул полубарный Thomas, бархат зелёный

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн с округлой приятной формой, может быть выполнен с отстрочкой в виде ромба или без нее.

В качестве наполнителя используется литой (формованный) пенополиуретан высокой плотности. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - это гарантия продолжительного срока службы изделия, что особенно важно для коммерческого использования.

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина490 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

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