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Даиго

Артикул: CH-068-445
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина801 мм
  • Глубина506 мм
  • Высота2216 мм
  • МатериалЛДСП

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