Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.94 кг
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70
Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый
Стеллаж Инь Янь
Стул 239R, микровелюр шоколад
Стул Кодаира дуб, тон светлое масло
Кресло поворотное Lumier, темно-серый, велюр
Стул Tois, черный
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис