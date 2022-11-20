Характеристики товара
Описание
Материал декора: вуаль
Материал подушки: журавинка / мати / ричард
Наполнитель подушки: синтепон
Материал декора: вуаль
Материал подушки: журавинка / мати / ричард
Наполнитель подушки: синтепон
|Материал
|Розничная ценаруб
|Оптовая ценаруб
|Журавинка
|380
|290
|Мати
|440
|340
|Ричард
|510
|390
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Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Декор на стул Кьявари 01
Декор на стул Кьявари 02
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
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