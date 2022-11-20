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Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - фото 1Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - фото 2Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - фото 3Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - фото 4

Декор на стул Кьявари 03 с подушкой

9 оценок
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Популярные варианты ткани

Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1000-9051000-905
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1000-5131000-513
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1000-1071000-107
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Материал декора: вуаль

Материал подушки: журавинка / мати / ричард

Наполнитель подушки: синтепон

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Варианты размеров

Материал Розничная ценаруб Оптовая ценаруб
Журавинка380 290
Мати 440 340
Ричард 510 390
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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