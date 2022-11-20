Товар в корзине. Перейти

Декор на стул Кьявари 06, синий

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Декор на стул Кьявари 04, розовый
Декор на стул Кьявари 04, розовый
Следующий Новогодний чехол на стул 02
Декор на стул Кьявари 04, розовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсиний

Похожие товары

Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490
12

Новогодний чехол на стул 03

Новогодний бант на стул 11Настоящее фото товара Новогодний бант на стул 11, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
9

Новогодний бант на стул 11

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Другие товары из раздела банты и украшения на спинку стула оптом

Бант 01Настоящее фото товара Бант 01, произведённого компанией ChiedoCover
от150
6

Бант 01

Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от150
15

Бант 01, оранжевый

Бант 02Настоящее фото товара Бант 02, произведённого компанией ChiedoCover
от250
15

Бант 02

Бант 03Настоящее фото товара Бант 03, произведённого компанией ChiedoCover
от220
13

Бант 03

Бант 04Настоящее фото товара Бант 04, произведённого компанией ChiedoCover
от250
5

Бант 04

С этим товаром покупают

Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Настоящее фото товара Чехол 08 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
8

Чехол 08 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от650
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 36 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
11

Чехол 36 из плотного спандекса

Чехол 46 на мягкий стулНастоящее фото товара Чехол 46 на мягкий стул, произведённого компанией ChiedoCover
от590
15

Чехол 46 на мягкий стул

Чехол 02, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 02, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
9

Чехол 02, бордовый

Чехол 48, голубойНастоящее фото товара Чехол 48, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 48, голубой