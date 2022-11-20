Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота320 мм
- Ширина180 мм
- Длина200 мм
- Материалметалл, дерево
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Стойка астра Эверт
Стойка Сет Лаванда Нуар
Стойка Лаванда Нуар
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40
Фитостойка Порто осока Гарри
Кашпо Вереск Дорос