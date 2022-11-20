Декоративная фигура для интерьера - чудесное украшение праздничного убранства, особенно когда речь касается новогодних праздников. Добрый Санта как всегда желанный гость в канун зимнего торжества добавит окружению морозную прелесть и толику истинно рождественского волшебства, поможет окунуться вам в трогательную сказку, какую с нетерпением все мы любили в детстве и ждали ее не меньше торжественного боя курантов. Красивая одежка, гостинец в руках и приветливое выражение на светлом лице седобородого странника придают ему парадный вид. Изумительно нарядная новогодняя фигура с удовольствием будет встречать каждого улыбкой из-под белоснежных усов и сделает Рождество поистине замечательным.
Фигура для интерьера - особый декор, создающий неповторимую сказочную атмосферу. Мастера с трепетом и любовью делают игрушки своими руками, вкладывая в них собственное тепло. Черты лиц, детали одежды и аксессуары сделаны удивительно филигранно и ювелирно. Кажется, что декоративные фигуры оживут с боем курантов!
Характеристики:
Размер: 180 см.
Материал: текстиль, искусственный мех, пластик, металл.
Вес: 15.4 кг
Длина упаковки: 0.77 м.
Ширина упаковки: 0.49 м.
Высота упаковки: 1.93 м.
Объем упаковки: 0.7233 м3
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