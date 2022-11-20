Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1750 мм
- Материалпластик
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая
Стул Army
Стул Rino 2
Стул-кресло Paganel
Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас хром
Стул Авез, бежевый
Стул Агонданж, коричневый
Стул Ажен, кремовый