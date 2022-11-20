Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Материалпластик
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Декоративная искусственная ветвь Ива
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Стул складной Takoma
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Стул Аваллон
Стул Аверм, черный
Барный стул Green коричневая кожа
Кресло для посетителей и переговорных черный
Стул Агонданж, черный