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Декоративная искусственная ветвь Кленовые Листья - фото 1

Декоративная искусственная ветвь Кленовые Листья

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Материалпластик

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