Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Материалпластик
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Декоративная искусственная ветвь Ива
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Стул барный Купер фиолетовый
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Стул Кеми антрацит
Стул Абонданс, черный
Стул Авантон
Барный стул Camp
Кресло College BX-3671/Black