Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1290 мм
- Материалпластик
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Ива
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая
Декоративная искусственная ветвь Кленовые Листья
Декоративная искусственная ветвь Листья Монстеры серебро
Искусственный газон Пелегрин 20
Искусственный газон Деко 20
Стул барный Малави белый
Стул барный Купер бежевый
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Стул Агно, экокожа черная
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Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа