Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1150 мм
- Материалпластик
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
Салфетка Гобелен, этника
Салфетка Жаккард круглая
Скатерть тканевая Журавинка
Скатерть Габардин
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, фиолетовый
Стул барный Купер бежевый
Стул-кресло Eames Rodeo
Стул Авенель
Стул Аверм, черный
Стул на колесах Sephi Roll, белая экокожа
Стул Агно, экокожа серая
Стул Агно, экокожа белая