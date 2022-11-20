Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Материалпластик
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Декоративная искусственная ветвь Ива
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Дуглас
Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас хром
Стул Авантон
Стул Ажен, серый