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Декоративная искусственная ветвь с бутонами - фото 1

Декоративная искусственная ветвь с бутонами

11 оценок
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Декоративная искусственная ветвь Ива

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Материалпластик

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