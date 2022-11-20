Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота630 мм
- Материалпластик
- Цветмедный
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Декоративная искусственная ветвь Ива
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Галс, ткань синий/ каркас хром
Стул Аврилле, белый
Барный стул Malibu черный глянец
Кресло College CLG-625 LBN-A Black
Стул полубарный FRANKFURT белый
Стул Азбрук, серый