Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота630 мм
- Материалпластик
- Цветсеребряный
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Декоративная искусственная ветвь Ива
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая
Стул барный Порше красный
Стул Галс, бежевый/ каркас хром
Стул Галс, кожзам черный/ каркас хром
Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас черный
Стул Авон
Барный стул Club черный глянец
Кресло College BX-3177/Black