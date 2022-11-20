Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота630 мм
- Материалпластик
- Цветзолотой
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Декоративная искусственная ветвь Ива
Декоративная искусственная ветвь с бутонами
Декоративная искусственная ветвь Смоковница медь
Декоративная искусственная ветвь Смоковница серебряная
Декоративная искусственная ветвь Смоковница красная
Стул-кресло Paganel
Стул Marco, серый
Барный стул Colt
Кресло для посетителей и переговорных черный
Стул полубарный FRANKFURT черный
Стул Лина
Стул Ажемо, черный