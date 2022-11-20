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Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая - фото 1

Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая

5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота630 мм
  • Материалпластик
  • Цветзолотой

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