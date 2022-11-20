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Декоративная Маска Павиана - фото 1Декоративная Маска Павиана - фото 2

Декоративная Маска Павиана

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Декоративная этническая красная маска

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Ширина120 мм
  • Длина150 мм
  • Материалметалл, дерево

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