Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина120 мм
- Длина150 мм
- Материалметалл, дерево
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Цветочница бетонная Ц-5
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Кашпо Dekollete Q32, осока Варто
Фито стойка гортензия Салем
Стойка Асель
Искусственный газон Панама Синий
Вазон для цветов Хай-тек, квадро