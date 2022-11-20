Фотография Декоративная подушка Бауру от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Бауру

4.8
Оптовая цена
650 ₽
При покупке от 3 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Бауру
Декоративная подушка Бауру
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Декоративная подушка Бауру

4.8
650 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • МатериалВелюр
  • Цветсерый

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