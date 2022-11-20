Фотография Декоративная подушка Сквер от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Сквер

4.8
Оптовая цена
550 ₽
При покупке от 3 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Сквер
Декоративная подушка Сквер
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Декоративная подушка Сквер

4.8
550 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина300 мм
  • МатериалВелюр

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