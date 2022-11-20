Фотография Декоративная подушка Златоуст от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Златоуст

4.4
Оптовая цена
от 490 ₽
При покупке от 3 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Златоуст
Декоративная подушка Златоуст
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Декоративная подушка Златоуст

4.4
490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Материалрогожка
  • Цветголубой, зеленый

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