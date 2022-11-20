Фотография Декоративная подушка Золинген от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Золинген

4.6
Оптовая цена
от 490 ₽
При покупке от 3 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Золинген
Декоративная подушка Золинген
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Декоративная подушка Золинген

4.6
490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Материалрогожка
  • Цветзеленый, серый

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