Фотография Декоративная подушка Зоммерда от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Зоммерда

4.7
Оптовая цена
от 490 ₽
При покупке от 3 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Зоммерда
Декоративная подушка Зоммерда
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Декоративная подушка Зоммерда

4.7
490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Материалрогожка
  • Цветголубой, желтый

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