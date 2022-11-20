Характеристики товара
Описание
Миловидное личико с мечтательным выражением, озорной хвостик и пышный цветочный букет в руках - фигурка для интерьера смотрится очень нежно и утонченно. Такая прелестная гостья привнесет в комнату романтические нотки, подчеркнет женственность своей хозяйки и подарит ей легкое сентиментальное настроение. Очаровательная "соседка" с радостью украсит прикроватную тумбочку, туалетный столик или декоративную полку и будет радовать вас своей светлой улыбкой.
Основные характеристики
- Высота160 мм
- Ширина80 мм
- Длина100 мм
- Вес0.22 кг
- Страна изготовленияКитай