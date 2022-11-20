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Декоративная статуэтка Девушка с цветами 16 см - фото 1Декоративная статуэтка Девушка с цветами 16 см - фото 2Декоративная статуэтка Девушка с цветами 16 см - фото 3Декоративная статуэтка Девушка с цветами 16 см - фото 4

Декоративная статуэтка Девушка с цветами 16 см

14 оценок
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Лейка для цветов и растений Гилфорд 25*24 см
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Лейка для цветов и растений Гилфорд 25*24 см

Характеристики товара

Описание

Миловидное личико с мечтательным выражением, озорной хвостик и пышный цветочный букет в руках - фигурка для интерьера смотрится очень нежно и утонченно. Такая прелестная гостья привнесет в комнату романтические нотки, подчеркнет женственность своей хозяйки и подарит ей легкое сентиментальное настроение. Очаровательная "соседка" с радостью украсит прикроватную тумбочку, туалетный столик или декоративную полку и будет радовать вас своей светлой улыбкой.

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Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Ширина80 мм
  • Длина100 мм
  • Вес0.22 кг
  • Страна изготовленияКитай

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