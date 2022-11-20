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Декоративная статуэтка Девушка в блузке 17 см

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Беззаботная барышня решила прогуляться по саду и набрать лепестков роз. Ведь из журналов она узнала, что розовая вода будет так полезна для ее личика. И вот уже набраны лепестки, но так не хочется покидать весенний сад! Что делать дома, когда на улице светит солнце, а ты столь же юна и беззаботна, словно бутон розы. Не будем подслушивать девичьи мечты. А просто пожелаем ей удачи, поставим статуэтку на комод, полку или стол. Насладимся ее красотой, юностью и чистотой, пышными волосами, собранными в забавный пучок, оживленным личиком и лукавой улыбкой.


Декоративные фигурки - прекрасный способ украсить и преобразить ваш дом. Статуэтки из полистоуна великолепно смотрятся в повседневном и праздничном интерьере благодаря своей высокой детализации. Использование этого материала позволяет мастерам в совершенстве вылепить даже мельчайшие детали фигурки, чтобы вы могли наслаждаться ее красотой и изысканностью. Шерсть животных, складки на одежде, мимика лиц персонажей - все выглядит очень точно и естественно!

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Ширина70 мм
  • Длина170 мм
  • Вес0.22 кг
  • Страна изготовленияКитай

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