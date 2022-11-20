Характеристики товара
Описание
Беззаботная барышня решила прогуляться по саду и набрать лепестков роз. Ведь из журналов она узнала, что розовая вода будет так полезна для ее личика. И вот уже набраны лепестки, но так не хочется покидать весенний сад! Что делать дома, когда на улице светит солнце, а ты столь же юна и беззаботна, словно бутон розы. Не будем подслушивать девичьи мечты. А просто пожелаем ей удачи, поставим статуэтку на комод, полку или стол. Насладимся ее красотой, юностью и чистотой, пышными волосами, собранными в забавный пучок, оживленным личиком и лукавой улыбкой.
Декоративные фигурки - прекрасный способ украсить и преобразить ваш дом. Статуэтки из полистоуна великолепно смотрятся в повседневном и праздничном интерьере благодаря своей высокой детализации. Использование этого материала позволяет мастерам в совершенстве вылепить даже мельчайшие детали фигурки, чтобы вы могли наслаждаться ее красотой и изысканностью. Шерсть животных, складки на одежде, мимика лиц персонажей - все выглядит очень точно и естественно!
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина70 мм
- Длина170 мм
- Вес0.22 кг
- Страна изготовленияКитай