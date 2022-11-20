Товар в корзине. Перейти
Декоративная статуэтка Леди Лейла 18 см - фото 1Декоративная статуэтка Леди Лейла 18 см - фото 2

Декоративная статуэтка Леди Лейла 18 см

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Декоративная статуэтка Леди Ева 18 см
Декоративная статуэтка Леди Ева 18 см
Следующий Набор декоративных фигурок 20 см, 2 шт
Декоративная статуэтка Леди Ева 18 см

Характеристики товара

Описание

Очаровательная пышечка Леди Лейла чихать хотела на стереотипы глянцевых журналов и диеты! Леди прекрасно знает, что она великолепна. Сидя на берегу обрыва, роскошная красавица задумчиво смотрит вдаль, изредка подносит к лицу букет белоснежных гиацинтов, подаренных ей нынче утром восхищенным торговцем цветами, и выглядит при этом ну просто умопомрачительно!

Интерьерная статуэтка Леди Лейла полна доброго юмора и шаловливого летнего настроения. Держать ее на рабочем столе противопоказано - легкомысленная пышнотелая красотка не позволит вам сосредоточиться на делах, уводя мысли в сторону лета, отдыха и моря! Зато с ролью забавной фигурки на полку статуэтка девушки в белом платье справится великолепно. Любуйтесь, улыбайтесь и радуйтесь жизни так же, как прекрасная Кимберли!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Ширина80 мм
  • Длина180 мм
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
9

Лофт перегородка №1

Настоящее фото товара Стойка лаванда Кайли, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
15

Стойка лаванда Кайли

Фитополотно кротон ГувиНастоящее фото товара Фитополотно кротон Гуви, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
14

Фитополотно кротон Гуви

Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete КаменьНастоящее фото товара Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
14

Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень

Настоящее фото товара Кашпо Фиалка Бурга Q, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
5

Кашпо Фиалка Бурга Q

Настоящее фото товара Цветочница парковая Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
5

Цветочница парковая Квадро

Настоящее фото товара Вазон для цветов Хай-тек, квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
12

Вазон для цветов Хай-тек, квадро

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой