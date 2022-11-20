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Декоративная статуэтка Леди на пляже 14 см - фото 1Декоративная статуэтка Леди на пляже 14 см - фото 2Декоративная статуэтка Леди на пляже 14 см - фото 3Декоративная статуэтка Леди на пляже 14 см - фото 4Декоративная статуэтка Леди на пляже 14 см - фото 5

Декоративная статуэтка Леди на пляже 14 см

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Леди на пляже - изящная рыжевласая прелестница в воздушном платье, в полах которого запутался озорной ветерок, и со стильной шляпкой. В ее миловидной головушке - тысяча и одна мечта о настоящей и чистой любви, о далеких странствиях и увлекательных путешествиях, ведь эта очаровашка - натура сентиментальная. Она навеет вам самые приятные грезы и станет верной подружкой, которой можно доверить свои секретики. На прикроватной тумбочке, декоративной полке или туалетном столике статуэтка Леди Дарси будет смотреться прекрасно и радовать вас своим трогательным обликом.

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Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Ширина50 мм
  • Длина70 мм
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