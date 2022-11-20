Характеристики товара
Описание
Леди в шляпе - изящная рыжевласая прелестница в воздушном платье, в полах которого запутался озорной ветерок, и со стильной шляпкой. В ее миловидной головушке - тысяча и одна мечта о настоящей и чистой любви, о далеких странствиях и увлекательных путешествиях, ведь эта очаровашка - натура сентиментальная. Она навеет вам самые приятные грезы и станет верной подружкой, которой можно доверить свои секретики. На прикроватной тумбочке, декоративной полке или туалетном столике статуэтка Леди Роуз будет смотреться прекрасно и радовать вас своим трогательным обликом.
Основные характеристики
- Высота160 мм
- Ширина50 мм
- Длина70 мм