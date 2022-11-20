Характеристики товара
Описание
Очаровательная пышечка Леди Ева чихать хотела на стереотипы глянцевых журналов и диеты! Леди прекрасно знает, что она великолепна. Сидя на берегу обрыва, роскошная красавица задумчиво смотрит вдаль, изредка подносит к лицу букет белоснежных кал, подаренных ей нынче утром восхищенным торговцем цветами, и выглядит при этом ну просто умопомрачительно!
Интерьерная статуэтка Леди Ева полна доброго юмора и шаловливого летнего настроения. Держать ее на рабочем столе противопоказано - легкомысленная пышнотелая красотка не позволит вам сосредоточиться на делах, уводя мысли в сторону лета, отдыха и моря! Зато с ролью забавной фигурки на полку статуэтка девушки в белом платье справится великолепно. Любуйтесь, улыбайтесь и радуйтесь жизни так же, как прекрасная Ева!
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Ширина80 мм
- Длина180 мм