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Декоративная статуэтка Леди Ева 18 см - фото 1Декоративная статуэтка Леди Ева 18 см - фото 2Декоративная статуэтка Леди Ева 18 см - фото 3

Декоративная статуэтка Леди Ева 18 см

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Очаровательная пышечка Леди Ева чихать хотела на стереотипы глянцевых журналов и диеты! Леди прекрасно знает, что она великолепна. Сидя на берегу обрыва, роскошная красавица задумчиво смотрит вдаль, изредка подносит к лицу букет белоснежных кал, подаренных ей нынче утром восхищенным торговцем цветами, и выглядит при этом ну просто умопомрачительно!

Интерьерная статуэтка Леди Ева полна доброго юмора и шаловливого летнего настроения. Держать ее на рабочем столе противопоказано - легкомысленная пышнотелая красотка не позволит вам сосредоточиться на делах, уводя мысли в сторону лета, отдыха и моря! Зато с ролью забавной фигурки на полку статуэтка девушки в белом платье справится великолепно. Любуйтесь, улыбайтесь и радуйтесь жизни так же, как прекрасная Ева!

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Ширина80 мм
  • Длина180 мм
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