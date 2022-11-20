Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина270 мм
- Ширина240 мм
- Высота460 мм
- Материалкерамика
- Цветкрасный, желтый, белый, серый, черный
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Фито стойка мох Фаюм
Стойка композиция анемон Уоррен осень
Лавка садовая Райт Фито
Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт
Кашпо Шилонг матовое серый
Кашпо Шилонг прозрачное алмазное
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