Товар в корзине. Перейти
Декоративная статуэтка Леопард аристократ - фото 1

Декоративная статуэтка Леопард аристократ

Артикул: CH-049-407
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Декоративная статуэтка Обезьянка
Декоративная статуэтка Обезьянка
Следующий Статуэтка крокодил
Декоративная статуэтка Обезьянка

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота460 мм
  • Материалкерамика
  • Цветкрасный, желтый, белый, серый, черный
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Tigel 27, коричневый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
11

Кашпо Tigel 27, коричневый гранит

Настоящее фото товара Фито стойка мох Фаюм, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
3

Фито стойка мох Фаюм

Стойка композиция анемон Уоррен осеньНастоящее фото товара Стойка композиция анемон Уоррен осень, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
4

Стойка композиция анемон Уоррен осень

Лавка садовая Райт ФитоНастоящее фото товара Лавка садовая Райт Фито, произведённого компанией ChiedoCover
36 190
Оптовая цена
5

Лавка садовая Райт Фито

Ряска Юджин кашпо Dekollete КонвертНастоящее фото товара Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
6

Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
8

Кашпо Шилонг матовое серый

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг прозрачное алмазное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Кашпо Шилонг прозрачное алмазное

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
52 190
Оптовая цена
10

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
49 690
Оптовая цена
9

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
3

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Настоящее фото товара Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена
15

Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
15

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп