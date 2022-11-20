Характеристики товара
Описание
Декоративная фигурка для интерьера романтично украсит туалетный столик, прикроватную тумбочку или подвесную полочку. Нежная леди с мечтательным характером и сентиментальным настроением готова поудобнее устроиться на отведенном для нее солнечном местечке и предаться волшебным грезам о лазурных морях, крикливых чайках и золотистом песчаном береге, где ей наверняка суждено встретить любовь всей своей жизни. Хотя очаровательная девушка знает, что судьба непредсказуема и ее суженый может объявиться в самый неожиданный момент - недаром она облачилась в легкое платьице и подчеркнула утонченность своей натуры кокетливой шляпкой. Столь прелестная подружка многое скажет о женственной натуре своей хозяйки и ее изящном взгляде на маленькие, но трогательные мелочи.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Ширина70 мм
- Длина160 мм