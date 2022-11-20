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Декоративная статуэтка Наездник на крокодиле - фото 1Декоративная статуэтка Наездник на крокодиле - фото 2

Декоративная статуэтка Наездник на крокодиле

Артикул: CH-049-404
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина370 мм
  • Ширина120 мм
  • Высота250 мм
  • Материалкерамика
  • Цветголубой, желтый, зеленый, бронза
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