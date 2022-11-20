Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина280 мм
- Ширина250 мм
- Высота600 мм
- Материалкерамика
- Цветжелтый, розовый, серый, черный
Стойка орхидея Смила W
Кашпо Dekollete, кактус Нави
Фито стойка гортензия Салем
Фито стойка мох Тиес
Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Куб 40
Фитостойка Вилен традесканция
Кашпо Шилонг матовое красное
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