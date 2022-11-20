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Декоративная статуэтка Обезьянка - фото 1

Декоративная статуэтка Обезьянка

Артикул: CH-049-406
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина280 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота600 мм
  • Материалкерамика
  • Цветжелтый, розовый, серый, черный
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