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Декоративная статуэтка Сидящая леди в шляпе 12 см - фото 1Декоративная статуэтка Сидящая леди в шляпе 12 см - фото 2Декоративная статуэтка Сидящая леди в шляпе 12 см - фото 3

Декоративная статуэтка Сидящая леди в шляпе 12 см

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Декоративная фигурка для интерьера романтично украсит туалетный столик, прикроватную тумбочку или подвесную полочку. Нежная леди с мечтательным характером и сентиментальным настроением готова поудобнее устроиться на отведенном для нее солнечном местечке и предаться волшебным грезам о лазурных морях, крикливых чайках и золотистом песчаном береге, где ей наверняка суждено встретить любовь всей своей жизни. Хотя очаровательная девушка знает, что судьба непредсказуема и ее суженый может объявиться в самый неожиданный момент - недаром она облачилась в легкое платьице и подчеркнула утонченность своей натуры кокетливой шляпкой. Столь прелестная подружка многое скажет о женственной натуре своей хозяйки и ее изящном взгляде на маленькие, но трогательные мелочи.

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Ширина70 мм
  • Длина160 мм
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