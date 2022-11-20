Характеристики товара
Описание
Блистательная во всех смыслах фигурка для декора Леди в синем могла бы поспорить искусностью отделки со знаменитыми дрезденскими Кружевницами. Но если немецкие мастера чуть хитрили, заливая жидким фарфором настоящую ткань, то у бельгийцев все честно: тонкий шелк платья, живописно струящийся по телу красавицы, до мельчайшей складки вылеплен из полистоуна так же, как золотая кайма или мягкая обивка кресла. Благодаря тонкости их работы декоративная фигурка производит впечатление настоящей женщины, присевшей отдохнуть и помечтать - и судя по тому, какой хитринкой блестят глаза на обманчиво-бесстрастном личике, Леди уже задумала план обольщения очередного кавалера. Если среди ваших статуэток для декора затесался какой-нибудь Атлет или Адонис, будьте бдительны!
Декоративные статуэтки - прекрасный способ украсить и преобразить ваш дом. Фигурки из полистоуна великолепно смотрятся в повседневном и праздничном интерьере благодаря своей высокой детализации. Использование этого материала позволяет мастерам в совершенстве вылепить даже мельчайшие детали фигурки, чтобы вы могли наслаждаться ее красотой и изысканностью. Шерсть животных, складки на одежде, мимика лиц персонажей - все выглядит очень точно и естественно!
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Вес0.69 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай