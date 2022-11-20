Характеристики товара
Описание
Нарядные декоративные фигурки из полистоуна. Они легки, прочны и так филигранно детализированы, что кажется, будто бельгийские мастера нашли способ придавать каменную прочность настоящим кружевам и перьям. Стройная, как тростинка, женственная и пленительная, Леди в зеленом, будет с честью исполнять роль фигурки для интерьера. Ее элегантно тянущийся по земле изумрудный шлейф, роскошная отделка платья и грациозная поза безупречно передают настроение эпохи Великого Гэтсби с его безудержными вечеринками, легким отношением к жизни и изысканной красотой.
Декоративные статуэтки - прекрасный способ украсить и преобразить ваш дом. Фигурки из полистоуна великолепно смотрятся в повседневном и праздничном интерьере благодаря своей высокой детализации. Использование этого материала позволяет мастерам в совершенстве вылепить даже мельчайшие детали фигурки, чтобы вы могли наслаждаться ее красотой и изысканностью. Шерсть животных, складки на одежде, мимика лиц персонажей - все выглядит очень точно и естественно!
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Вес0.54 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай