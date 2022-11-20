Товар в корзине. Перейти
Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в зелёном 31 см - фото 1

Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в зелёном 31 см

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в золотом 24 см
Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в золотом 24 см
Следующий Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в золотом 24 см

Характеристики товара

Описание

Нарядные декоративные фигурки из полистоуна. Они легки, прочны и так филигранно детализированы, что кажется, будто бельгийские мастера нашли способ придавать каменную прочность настоящим кружевам и перьям. Стройная, как тростинка, женственная и пленительная, Леди в зеленом, будет с честью исполнять роль фигурки для интерьера. Ее элегантно тянущийся по земле изумрудный шлейф, роскошная отделка платья и грациозная поза безупречно передают настроение эпохи Великого Гэтсби с его безудержными вечеринками, легким отношением к жизни и изысканной красотой.
Декоративные статуэтки - прекрасный способ украсить и преобразить ваш дом. Фигурки из полистоуна великолепно смотрятся в повседневном и праздничном интерьере благодаря своей высокой детализации. Использование этого материала позволяет мастерам в совершенстве вылепить даже мельчайшие детали фигурки, чтобы вы могли наслаждаться ее красотой и изысканностью. Шерсть животных, складки на одежде, мимика лиц персонажей - все выглядит очень точно и естественно!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Вес0.54 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Tenero 40, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
13

Кашпо Tenero 40, снежно-белый

Настоящее фото товара Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
10

Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый

Фито стойка Антуриум ЗулиНастоящее фото товара Фито стойка Антуриум Зули, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
6

Фито стойка Антуриум Зули

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30Настоящее фото товара Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30, произведённого компанией ChiedoCover
49 390
Оптовая цена
8

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цветНастоящее фото товара Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет, произведённого компанией ChiedoCover
47 790
Оптовая цена
10

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет

Фитостойка Луара Свит грас БьоркНастоящее фото товара Фитостойка Луара Свит грас Бьорк, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена
8

Фитостойка Луара Свит грас Бьорк

Кашпо Шилонг матовое светящеесяНастоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое светящееся, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
5

Кашпо Шилонг матовое светящееся

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
15

Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см