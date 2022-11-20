Характеристики товара
Описание
Декоративной фигурке по должности положено привлекать взгляды, но как же непросто сохранить чувство меры, когда ты с головы до ног облачена в золото и серебро! Один неловкий штрих - и эффектная статуэтка для интерьера превращается в вульгарную безделушку. Но Леди в золотом не сможет предъявить претензий самый придирчивый модельер: ее вечернее платье так мягко сияет в лучах света и так грациозно облегает тонкий силуэт красавицы, что достойно как минимум красной дорожки в Каннах, а вылепленные с невероятной тщательностью украшения придают фигурке для декора завершенность и изысканный стиль.
Декоративные статуэтки - прекрасный способ украсить и преобразить ваш дом. Фигурки из полистоуна великолепно смотрятся в повседневном и праздничном интерьере благодаря своей высокой детализации. Использование этого материала позволяет мастерам в совершенстве вылепить даже мельчайшие детали фигурки, чтобы вы могли наслаждаться ее красотой и изысканностью. Шерсть животных, складки на одежде, мимика лиц персонажей - все выглядит очень точно и естественно!
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Вес0.54 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай