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Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в золотом 24 см - фото 1

Декоративная статуэтка Великий Гэтсби - Леди в золотом 24 см

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Декоративной фигурке по должности положено привлекать взгляды, но как же непросто сохранить чувство меры, когда ты с головы до ног облачена в золото и серебро! Один неловкий штрих - и эффектная статуэтка для интерьера превращается в вульгарную безделушку. Но Леди в золотом не сможет предъявить претензий самый придирчивый модельер: ее вечернее платье так мягко сияет в лучах света и так грациозно облегает тонкий силуэт красавицы, что достойно как минимум красной дорожки в Каннах, а вылепленные с невероятной тщательностью украшения придают фигурке для декора завершенность и изысканный стиль.


Декоративные статуэтки - прекрасный способ украсить и преобразить ваш дом. Фигурки из полистоуна великолепно смотрятся в повседневном и праздничном интерьере благодаря своей высокой детализации. Использование этого материала позволяет мастерам в совершенстве вылепить даже мельчайшие детали фигурки, чтобы вы могли наслаждаться ее красотой и изысканностью. Шерсть животных, складки на одежде, мимика лиц персонажей - все выглядит очень точно и естественно!

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Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Вес0.54 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай
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