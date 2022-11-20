Декоративная светодиодная гирлянда Антверпен 5 м 100 теплых белых LED ламп, канат

6 оценок

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Декоративная светодиодная гирлянда Антверпен 5 м 100 теплых белых LED ламп, канат

4.4
3 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Если бы кто-то объявил конкурс на самую креативную гирлянду для дома, то модель из натурального джута гарантированно бы победила в состязании! Среди волокон веревки аккуратно вплетено 100 миниатюрных лампочек. Таким образом, канат приобретает совершенно иной вид, особенно в вечернее время. Несмотря на нетривиальность задумки, LED гирлянда впишется практически в каждый стиль интерьера

Характеристики:

Длина гирлянды: 5 м.
Тип провода: джутовый канат, ПВХ. Шар, представленный на фото, в комплект не входит.
Светодиоды: 100 теплых белых LED ламп.
Расстояние между лампочками: 5 см.
Работает от сети

Вес: 1.01 кг
Длина упаковки: 0.23 м.
Ширина упаковки: 0.17 м.
Высота упаковки: 0.18 м.
Объем упаковки: 0.0072 м3

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