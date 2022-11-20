Декоративная светодиодная гирлянда Лаллиброх на батарейках 2 м, 20 теплых белых LED ламп, канат

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Декоративная светодиодная гирлянда Лаллиброх на батарейках 2 м, 20 теплых белых LED ламп, канат

4.9
390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Если вам хочется креативно украсить интерьер, то гирлянда для комнаты Лаллиброх то, что нужно. Натуральный джутовый канат, среди волокон которого аккуратно вплетено 30 миниатюрных лампочек, выглядит очень стильно и эффектно. Расположите декоративную гирлянду канат в гостиной, спальне или детской комнате - ее теплое свечение создаст поистине уютную обстановку.
Использование гирлянд на батарейках при декорировании помещений позволяет не зависеть от электрических розеток и удлинителей

Характеристики:

Длина: 2 м.
Тип провода: джутовый канат, проволока.
Количество ламп: 20 теплых белых LED.
Работает от батареек: 2 шт., тип АА (не входят в комплект).
Для использования в помещении

Вес: 0.06 кг
Длина упаковки: 0.12 м.
Ширина упаковки: 0.06 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.0005 м3

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