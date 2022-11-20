Если вам хочется креативно украсить интерьер, то гирлянда для комнаты Лаллиброх то, что нужно. Натуральный джутовый канат, среди волокон которого аккуратно вплетено 30 миниатюрных лампочек, выглядит очень стильно и эффектно. Расположите декоративную гирлянду канат в гостиной, спальне или детской комнате - ее теплое свечение создаст поистине уютную обстановку.
Использование гирлянд на батарейках при декорировании помещений позволяет не зависеть от электрических розеток и удлинителей
Характеристики:
Длина: 2 м.
Тип провода: джутовый канат, проволока.
Количество ламп: 20 теплых белых LED.
Работает от батареек: 2 шт., тип АА (не входят в комплект).
Для использования в помещении
Вес: 0.06 кг
Длина упаковки: 0.12 м.
Ширина упаковки: 0.06 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.0005 м3
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