Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках

13 оценок

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Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках

4.5
1 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настольная светодиодная елка Фрости невероятно похожа на сказочное лакомство, которое приготовила миссис Клаус. Благодаря четкому ярусному силуэту, словно выполненному по кондитерскому трафарету, в деревце легко узнается главная зимняя красавица. Ее крона густо усыпана белоснежными хлопковыми шариками, так напоминающими воздушный рис в сладком десерте. Выдают светильник елочку только потаенные огоньки, прячущиеся по всей лесной гостье, словно застенчивые светлячки. Интересное украшение сделает в комнате уютный акцент и привнесет в ваши вечера атмосферу новогоднего волшебства

Характеристики:

Размер: 40 см.
Материал: хлопок, пеньковая веревка.
Подсветка: 10 теплых белых мини LED ламп.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Работает в режиме постоянного свечения.
Приблизительное время работы от одного набора батареек: 320 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении.
Вес: 0.28 кг
Длина упаковки: 0.43 м.
Ширина упаковки: 0.35 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0158 м3

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Вес0.28 кг
  • Материалхлопок, пеньковая веревка

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