Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Диаметр750 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Арека
Декоративное искусственное дерево, 180 см
Декоративный искусственный цветок Амели
Декоративный искусственный цветок Ферн
Декоративное искусственное Дерево, зеленое
Искусственная пальма в горшке
Стул Космос, серый ПУ
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас хром
Стул Аверм, черный
Барный стул Time Beige Vintage
Кресло College BX-3177/Black