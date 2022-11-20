Товар в корзине. Перейти
Декоративное искусственное Дерево, 150см - фото 1

Декоративное искусственное Дерево, 150см

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Декоративный искусственный цветок Ферн
Декоративный искусственный цветок Ферн
Следующий Декоративное искусственное Дерево, зеленое
Декоративный искусственный цветок Ферн

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материалпластик

Похожие товары

Декоративный искусственный цветок АрекаНастоящее фото товара Декоративный искусственный цветок Арека, произведённого компанией ChiedoCover
от44 790
Оптовая цена
13

Декоративный искусственный цветок Арека

Декоративное искусственное дерево, 180 смНастоящее фото товара Декоративное искусственное дерево, 180 см, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена
8

Декоративное искусственное дерево, 180 см

Настоящее фото товара Декоративный искусственный цветок Амели, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
7

Декоративный искусственный цветок Амели

Декоративный искусственный цветок ФернНастоящее фото товара Декоративный искусственный цветок Ферн, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена
7

Декоративный искусственный цветок Ферн

Настоящее фото товара Декоративное искусственное Дерево, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
11

Декоративное искусственное Дерево, зеленое

Настоящее фото товара Искусственная пальма в горшке, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
15

Искусственная пальма в горшке

С этим товаром покупают
Стул Космос, серый ПУНастоящее фото товара Стул Космос, серый ПУ, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Космос, серый ПУ

В наличии 191 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
10

Стул Eames DSW DEEP, темные ножки

Стул Самба, коричневый, каркас - красное деревоНастоящее фото товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5906
3 790 ₽
9

Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
14

Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас хром

Стул Аверм, черныйНастоящее фото товара Стул Аверм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
15

Стул Аверм, черный

В наличии 31 шт.
Барный стул Time Beige VintageНастоящее фото товара Барный стул Time Beige Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
8

Барный стул Time Beige Vintage

В наличии 35 шт.
Кресло College BX-3177/BlackНастоящее фото товара Кресло College BX-3177/Black, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
10

Кресло College BX-3177/Black

Другие товары из разделадекор для сада
Искусственный газон Пелегрин 20Настоящее фото товара Искусственный газон Пелегрин 20, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Искусственный газон Пелегрин 20

Искусственный газон Деко 20Настоящее фото товара Искусственный газон Деко 20, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Искусственный газон Деко 20

Искусственный газон Деко 35Настоящее фото товара Искусственный газон Деко 35, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Искусственный газон Деко 35

Искусственный газон Деко 50Настоящее фото товара Искусственный газон Деко 50, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Искусственный газон Деко 50