Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Арека
Декоративный искусственный цветок Амели
Декоративный искусственный цветок Ферн
Декоративное искусственное Дерево, 150см
Декоративное искусственное Дерево, зеленое
Искусственная пальма в горшке
Кресло Ergo Black, черная экокожа
Стул Marco, серый
Барный стул Дана черная кожа
Стул барный FRANKFURT белый
Стул на колесах Pulsante Roll, черная экокожа
Стул Аверм, белый
Стул Агно, экокожа белая