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Декоративное искусственное дерево, 180 см - фото 1Декоративное искусственное дерево, 180 см - фото 2

Декоративное искусственное дерево, 180 см

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Материалпластик

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