Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Диаметр750 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Арека
Декоративное искусственное дерево, 180 см
Декоративный искусственный цветок Амели
Декоративный искусственный цветок Ферн
Декоративное искусственное Дерево, 150см
Искусственная пальма в горшке
Стул Самба, синий, каркас серебро
Кресло Ergo Black, черная ткань
Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный
Стул Авантон
Стул Аверм, белый
Стул Агно, экокожа кремовая
Стул Азбрук, черный