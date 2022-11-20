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Декоративное искусственное Дерево, зеленое - фото 1

Декоративное искусственное Дерево, зеленое

11 оценок
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Декоративное искусственное Дерево, 150см
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Декоративное искусственное Дерево, 150см

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материалпластик

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