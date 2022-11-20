Характеристики товара
Описание
Рейноса - декоративное кашпо для цветов, созданное из искусственного камня. Креативный дизайн горшка удачно впишется в любое стилистическое направление за счет реалистичной формы и нейтрального оттенка. Это идеальный вариант для тех, кто хочет внести творческое разнообразие в свой интерьер!
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Ширина180 мм
- Длина220 мм
- Вес2.09 кг
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки1060 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки2.09 кг