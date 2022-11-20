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Декоративное кашпо для цветов Рейноса - фото 1Декоративное кашпо для цветов Рейноса - фото 2

Декоративное кашпо для цветов Рейноса

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Рейноса - декоративное кашпо для цветов, созданное из искусственного камня. Креативный дизайн горшка удачно впишется в любое стилистическое направление за счет реалистичной формы и нейтрального оттенка. Это идеальный вариант для тех, кто хочет внести творческое разнообразие в свой интерьер!

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Ширина180 мм
  • Длина220 мм
  • Вес2.09 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки1060 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки2.09 кг

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