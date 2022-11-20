Характеристики товара
Описание
Необычное цветочное кашпо Фендоу - результат работы голландских дизайнеров, вдохновленных прекрасными античными скульптурами. Очаровательная головка юной дриады излучает нежность и передает всю грациозность лесной феи. Особенно эффектно в этом кашпо будут смотреться объемные растения с пышной листвой, гармонично завершая внешний вид аксессуара. Разместите кашпо на подоконнике, в саду или на лестничных ступенях - уверяем, везде оно будет выглядеть великолепно!
Применение: уличное или интерьерное украшение для сада и дома - используется в качестве вазы для цветов, кашпо для растений, основы для дизайнерских композиций, самостоятельного декора.
Основные характеристики
- Высота215 мм
- Ширина230 мм
- Длина300 мм
- Вес2.75 кг
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3