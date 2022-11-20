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Декоративное кашпо Фендоу - фото 1Декоративное кашпо Фендоу - фото 2

Декоративное кашпо Фендоу

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Характеристики товара

Описание

Необычное цветочное кашпо Фендоу - результат работы голландских дизайнеров, вдохновленных прекрасными античными скульптурами. Очаровательная головка юной дриады излучает нежность и передает всю грациозность лесной феи. Особенно эффектно в этом кашпо будут смотреться объемные растения с пышной листвой, гармонично завершая внешний вид аксессуара. Разместите кашпо на подоконнике, в саду или на лестничных ступенях - уверяем, везде оно будет выглядеть великолепно!

Применение: уличное или интерьерное украшение для сада и дома - используется в качестве вазы для цветов, кашпо для растений, основы для дизайнерских композиций, самостоятельного декора.

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Основные характеристики

  • Высота215 мм
  • Ширина230 мм
  • Длина300 мм
  • Вес2.75 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3

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