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Декоративное кашпо Лахти графитовое - фото 1Декоративное кашпо Лахти графитовое - фото 2

Декоративное кашпо Лахти графитовое

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Если вы приверженец экстравагантных решений по украшению дома или сада, то кашпо для цветов Лахти буквально создано для вас. Графитовая головка с точеным греческим носом, большими глазами и правильным овалом лица умильно обхватила ладонями щечки, словно дивясь убранству вашей комнаты. Дополните нетривиальный горшок пышными растениями и красочными цветами, пускай над кашпо расцветет сочная зеленая "шевелюра"! Она непременно превратит и без того впечатляющий аксессуар в поистине эффектный садовый или домашний декор.

Применение: уличное или интерьерное украшение для сада и дома - используется в качестве вазы для цветов, кашпо для растений, основы для дизайнерских композиций, самостоятельного декора.

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Ширина270 мм
  • Длина345 мм
  • Вес2,64 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.02 м3

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