Характеристики товара
Описание
Если вы приверженец экстравагантных решений по украшению дома или сада, то кашпо для цветов Лахти буквально создано для вас. Графитовая головка с точеным греческим носом, большими глазами и правильным овалом лица умильно обхватила ладонями щечки, словно дивясь убранству вашей комнаты. Дополните нетривиальный горшок пышными растениями и красочными цветами, пускай над кашпо расцветет сочная зеленая "шевелюра"! Она непременно превратит и без того впечатляющий аксессуар в поистине эффектный садовый или домашний декор.
Применение: уличное или интерьерное украшение для сада и дома - используется в качестве вазы для цветов, кашпо для растений, основы для дизайнерских композиций, самостоятельного декора.
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Ширина270 мм
- Длина345 мм
- Вес2,64 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.02 м3