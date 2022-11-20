Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1400 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Саго
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
Декоративный искусственный цветок Ливистона 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Декоративный искусственный цветок Ананас
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул барный Порше красный
Стул барный Бентли, черный
Стул барный Малави черный
Стул Самба, голубой
Стул Галс, ткань синий/ каркас черный
Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас хром