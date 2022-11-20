Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1900 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Саго
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
Декоративный искусственный цветок Ливистона 140 см
Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Декоративный искусственный цветок Ананас
Стул барный Купер фиолетовый
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Киви Диамант, коричневый
Кресло Ergo Black, черная экокожа
Кресло College BX-3671/Black
Кресло College BX-3177/Brown
Стул Абвиль, белый