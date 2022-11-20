Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Саго
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
Декоративный искусственный цветок Ливистона 140 см
Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Декоративный искусственный цветок Ананас
Стул барный Купер белый
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стул Bridell Kilim
Кресло Ergo Black, черная ткань
Стул Авьерно
Стул офисный Kuadra, темно-рыжий
Стул Ажемо, белый