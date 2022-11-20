Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Саго
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
Декоративный искусственный цветок Ливистона 140 см
Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Декоративный искусственный цветок Ананас
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул складной Takoma
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Стул Агонданж, белый
Стул Ажен, черный
Барный стул Дана черная кожа
Барный стул Дана бежевая кожа