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Декоративный искусственный цветок Алоэ - фото 1

Декоративный искусственный цветок Алоэ

7 оценок
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Декоративный искусственный цветок Саго

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Материалпластик

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