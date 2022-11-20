Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Материалпластик
Декоративный искусственный цветок Сансевиерия
Декоративный искусственный цветок Саго
Декоративный искусственный цветок Алоэ
Декоративный искусственный цветок Агава
Декоративный искусственный цветок Юкка
Декоративный искусственный цветок Ливистона 200 см
Декоративный искусственный цветок Ливистона 140 см
Декоративный искусственный цветок, 140 см
Декоративный искусственный цветок, 190 см
Декоративный искусственный цветок "Экзотическое растение"
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул складной Takoma
Стул Галс, кожзам капучино/ каркас капучино
Барный стул Дана черная кожа
Стул полубарный FRANKFURT черный
Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа